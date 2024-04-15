2 млрд рублей сэкономили клиенты Волго-Вятского банка с помощью СберСпасибо с начала года

2 млрд рублей сэкономили клиенты Волго-Вятского банка Сбербанка* благодаря использованию программы лояльности СберСпасибо в первом квартале 2024 года.

Тратили бонусы жители всех девяти регионов, совершая покупки онлайн и офлайн, оплачивая услуги. Больше всего оплату товаров и услуг с помощью СберСпасибо производили в категориях:

– АЗС (630 млн);

– Аптеки и оптики (470 млн);

– Кафе и рестораны (340 млн);

– Одежда и обувь (110 млн);

– Развлечения (23 млн).

Если говорить о статистике по регионам, то в тройку лидеров по оплате бонусами СберСпасибо вошли: Республика Татарстан, Пермский край и Нижегородская область. Больше всего бонусов – более 513 млн – потратили жители Республики Татарстан. Свыше 400 млн списали жители Пермского края, 274 млн – жители Нижегородской области. Далее регионы по данному показателю распределились следующим образом:

– Удмуртская Республика (196 млн);

– Владимирская Область (153 млн);

– Чувашская Республика (151 млн);

– Кировская Область 145 (135 млн);

– Республика Марий Эл (63 млн);

– Республика Мордовия (59 млн).

Самая крупная покупка с использованием бонусов СберСпасибо в этом году была на сумму 283 тыс. бонусов, клиент приобрел бытовую технику.

Александр Анащенко, председатель Волго-Вятского банка Сбербанка: «Программа лояльности СберСпасибо даёт нашим клиентам возможность экономить на покупках, списывая бонусы у более чем 470 партнеров, в их числе – Мегамаркет, Сбермаркет, Самокат и другие. Мы видим насколько она востребована: 2 млрд рублей сэкономили клиенты Волго-Вятского банка Сбербанка в первом квартале 2024 года, это на 32% больше, чем годом ранее. В начале апреля Сбер обновил условия программы лояльности, сделав её более простой, прозрачной и выгодной. Теперь бонусы будут начисляться не только за траты по картам, но и за действия в сервисах банка, партнёров, за процент по кредитам и многое другое. Самое важное, что наши клиенты отныне сами решают, где и за что получать бонусы».

Первые участники смогут оценить удобство обновлённой программы уже в апреле, а к лету новые условия будут доступны всем.

*Волго-Вятский банк Сбербанка обслуживает девять субъектов РФ – Нижегородская, Владимирская, Кировская области, Республики Татарстан, Чувашия, Мордовия, Марий Эл, Удмуртия, Пермский край.