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18 команд представят свои стартапы на региональном демодне молодежных акселераторов в Казани

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27 октября на территории «Школы 21» в Казани пройдет региональный демодень молодежных акселераторов Сбера. Свои стартапы представят 18 команд из 7 регионов присутствия Волго-Вятского банка Сбербанка* – республик Татарстана, Удмуртии, Чувашии, Пермского края, Кировской и Владимирской областей.

Проект молодежных акселераторов Сбера – школьный акселератор SberZ и студенческий акселератор SberStudent – один из форматов Сбера по поиску и поддержке талантливых молодых людей, которые мечтают заниматься одним из сложнейших видов предпринимательской деятельности – технологическим предпринимательством.

Вот уже несколько лет подряд акселераторы Сбера активно проходят на региональном уровне. В этом году на территории Волго-Вятского банка Сбербанка городом проведения мероприятия неслучайно выбрана Казань. Татарстан стабильно является одним из лидеров по стране по количеству регистраций на проект. В этом году из 18 команд, представленных на региональном демодне, 6 – от принимающей стороны.

Выступления ребят оценит экспертный совет, в состав которого вошли руководители крупных компаний республики, которые могут предложить участникам дальнейшую совместную работу и финансирование проектов. По итогам отбора лучшие команды пройдут на всероссийский этап и будут презентовать свои проекты на суперфинале в Москве. Лучшие проекты разделят призовой фонд, финалисты-школьники смогут получить дополнительные баллы на ЕГЭ или поступить в лучшие вузы страны без экзаменов, а студенты получат гранты на развитие своих бизнес-проектов.

Петр Колтыпин, вице-президент, Председатель Волго-Вятского банка Сбербанка:

«Молодежные акселераторы Сбера – это уникальная возможность для ребят экспериментировать и попробовать свои силы в безопасной среде. Даже если в будущем участники выберут другой карьерный путь, акселератор поможет развить предпринимательское мышление, которое будет востребовано в любой сфере. Уверен, идеи, разработанные ребятами, совсем скоро реализуются в полноценные проекты со своей целевой аудиторией и инвесторами и будут менять экономику нашей страны и жизнь каждого человека в лучшую сторону»

Прямая трансляция регионального демодня в Казани начнется 27 октября в 10:00 по московскому времени и будет доступна по ссылке.

*Волго-Вятский банк Сбербанка обслуживает девять субъектов РФ – Нижегородская, Владимирская, Кировская области, Республики Татарстан, Чувашия, Мордовия, Марий Эл, Удмуртия, Пермский край.

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