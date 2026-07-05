Более 90 домов в Ново-Савиновском районе Казани остались без света

В Ново-Савиновском районе Казани более 90 домов остались без электричества. Отключение произошло из-за аварийных работ на линии электропередачи, сообщили в «Сетевой компании».

Без света остались дома на улицах Адоратского, Академика Лаврентьева, Маршала Чуйкова, Мусина, Фатыха Амирхана, Ямашева и Четаева. Полный список адресов опубликован на карте отключений.

Причиной аварии стала дефектная линия — участок ЛЭП с повреждением, способным вызвать короткое замыкание или перегрев. Сейчас на месте работает аварийная бригада, сроки восстановления электроснабжения пока не называются.