Более 90 домов в Ново-Савиновском районе Казани остались без света
AI Иллюстрация создана при помощи ИИ
В Ново-Савиновском районе Казани более 90 домов остались без электричества. Отключение произошло из-за аварийных работ на линии электропередачи, сообщили в «Сетевой компании».
Без света остались дома на улицах Адоратского, Академика Лаврентьева, Маршала Чуйкова, Мусина, Фатыха Амирхана, Ямашева и Четаева. Полный список адресов опубликован на карте отключений.
Причиной аварии стала дефектная линия — участок ЛЭП с повреждением, способным вызвать короткое замыкание или перегрев. Сейчас на месте работает аварийная бригада, сроки восстановления электроснабжения пока не называются.
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