Синоптики пообещали татарстанцам жару до +32 и грозы

На предстоящей неделе в Татарстане ожидается неустойчивая погода с кратковременными дождями, грозами и жарой до +32 градусов. В выходные воздух прогревался до +28…+32, и в ближайшие дни зной сохранится.

По данным Гидрометцентра РТ, 7 июля погода будет переменчивой. Ночью и утром местами возможен туман. В восточных районах вечером и ночью ожидаются кратковременные дожди с грозами и порывистым ветром до 15–20 м/с, днем — в западной половине и в Казани. Не исключен град. Ночью температура составит +12…+17, днем — +24…+29 градусов.

В столице ночью будет +15…+17, без существенных осадков. Днем столбики термометров поднимутся до +25…+27, но вместе с теплом придут кратковременный дождь и гроза. Возможен град.

В ночь на среду местами еще пройдут небольшие дожди. Днем осадков не ожидается. Ночью температура составит +10…+15, днем — +23…+28 градусов. Ветер ослабнет.

В четверг и пятницу, 9 и 10 июля, регион окажется под влиянием антициклона — установится жаркая и сухая погода. Осадков практически не будет. Ночью ожидается +11…+17, днем — +22…+27 градусов. Однако в четверг на западе республики воздух прогреется до +32 — это будет самый знойный день.

Предварительно, в субботу республика снова окажется в зоне неустойчивой погоды. Местами пройдут кратковременные грозовые дожди. Температура днем составит +22…+27 градусов.