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Возникнут деньги буквально из воздуха: кому Володина напророчила скорое богатство

Возникнут деньги буквально из воздуха: кому Володина напророчила скорое богатство

Фото: открытые источники

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Один знак Зодиака своим великим трудолюбием и терпением заслужил высокие материальные результаты и щедрое вознаграждение, считает астролог Василиса Володина.

По ее словам, такими счастливыми покорителями финансовых потоков станут Тельцы.
Они больше других заслужили поток денег, и ждать его долго не придется.

Тельцы будут очень успешны на профессиональном поприще, в творчестве и хобби. Многие смогут сменить работу, сферу деятельности и в итоге не прогадают.

Но на личную сферу великое везение не распространится. Сейчас в любви и отношениях Тельцам лучше не проявлять инициативы, заняв позицию наблюдателя.

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