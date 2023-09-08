Один знак Зодиака своим великим трудолюбием и терпением заслужил высокие материальные результаты и щедрое вознаграждение, считает астролог Василиса Володина.

По ее словам, такими счастливыми покорителями финансовых потоков станут Тельцы.

Они больше других заслужили поток денег, и ждать его долго не придется.

Тельцы будут очень успешны на профессиональном поприще, в творчестве и хобби. Многие смогут сменить работу, сферу деятельности и в итоге не прогадают.

Но на личную сферу великое везение не распространится. Сейчас в любви и отношениях Тельцам лучше не проявлять инициативы, заняв позицию наблюдателя.