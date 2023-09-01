Такие деньги видели только во снах: Володина нагадала сказочный заработок одному знаку зодиака

Астролог Василиса Володина предсказала большой доход представителям одного знака. Рожденные под ним смогут найти невероятный источник дохода - работа будет в радость, а зарплата - вдвойне приятна.

Повезет, по словам эксперта, Стрельцам. Они заслужили это везение, считает Володина, поскольку умеют принимать эффективные решения, планировать, прогнозировать и анализировать. Ну чего же еще надо, чтобы осознанно и обдуманно поменять свою серую жизнь на яркую и интересную, в которой больше не будет рутины и нужды!

Действовать она советует вдумчиво и только в полной уверенности, что время профессиональных перемен уже настало.

