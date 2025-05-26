В Казани фестиваль медиаискусства НУР продолжится до 15 июня

В Казани завершился пятый Международный фестиваль медиаискусства НУР при поддержке Дзена, который за четыре дня посетили 126 тысяч человек.

В фестивале участвовали 50 медиахудожников из 20 стран, включая Китай, Тайвань, Испанию и США. Впервые в Россию приехал итальянский художник JesterN с инсталляцией Blacklight X. Гости фестиваля были из разных регионов России и из Аргентины.

Программа включала более 40 событий: шоу-открытие, выставку NUR NOW х T2, мультимедийные инсталляции, маппинг-шоу, лекции, дискуссии и аудиовизуальные перформансы. Фестиваль охватил 17 локаций, разделённых на три кластера для удобного передвижения.

В подземной галерее Баумана открылись два новых пространства с инсталляциями SILA SVETA и media.tribe, а также каллиграффити от Покраса Лампаса. Впервые работы показывали на воде — в парке Черное озеро и озере Кабан.

Самыми популярными стали инсталляции Wind и Beyond dimension с эффектным водным экраном-фонтаном, созданным при поддержке «Силы ветра» и Laser FX.

Фестиваль продолжится до 15 июня в историческом парке «Россия — Моя история» выставкой NUR NOW х T2 с более чем 100 цифровыми работами международных художников. Посещение — по билетам.