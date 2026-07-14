Жара заставила Францию выкачать 211,5 млн кубометров газа в июле
Франция в июле на фоне аномальной жары использовала 211,5 млн кубометров газа из хранилищ, сообщает RT на русском со ссылкой на данные «Газпрома».
Этот показатель стал крупнейшим за десять дней с конца марта. В тот период во Франции еще продолжался отопительный сезон. При этом в начале июля темпы пополнения подземных газовых хранилищ оказались необычно низкими для этого времени года.
К использованию зимних запасов страна перешла из-за экстремально высокой температуры. В жару растет спрос на электроэнергию, так как жители активнее включают кондиционеры. Из-за этого газовые электростанции наращивают производство и потребляют больше топлива.
Французская энергетическая компания EDF временно вывела из работы три ядерных реактора. Еще восемь реакторов работали с пониженной мощностью из-за аномальной жары.
В «Газпроме» заявили, что высокая температура в Европе увеличивает отставание региона по накоплению запасов в подземных газовых хранилищах.
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