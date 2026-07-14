Жара заставила Францию выкачать 211,5 млн кубометров газа в июле

Франция в июле на фоне аномальной жары использовала 211,5 млн кубометров газа из хранилищ, сообщает RT на русском со ссылкой на данные «Газпрома».

Этот показатель стал крупнейшим за десять дней с конца марта. В тот период во Франции еще продолжался отопительный сезон. При этом в начале июля темпы пополнения подземных газовых хранилищ оказались необычно низкими для этого времени года.

К использованию зимних запасов страна перешла из-за экстремально высокой температуры. В жару растет спрос на электроэнергию, так как жители активнее включают кондиционеры. Из-за этого газовые электростанции наращивают производство и потребляют больше топлива.

Французская энергетическая компания EDF временно вывела из работы три ядерных реактора. Еще восемь реакторов работали с пониженной мощностью из-за аномальной жары.

В «Газпроме» заявили, что высокая температура в Европе увеличивает отставание региона по накоплению запасов в подземных газовых хранилищах.