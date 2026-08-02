Заморозить цены на авиабилеты и провоз багажа призвал депутат Григорьев

Заместитель председателя комитета Госдумы по развитию транспортной инфраструктуры Юрий Григорьев от «Справедливой России» в комментарии ТАСС заявил о необходимости заморозить цены на авиабилеты и провоз багажа. По его словам, государство должно взять тарифы авиакомпаний под прямой контроль. Поводом для обращения стал рост цен на билеты у ряда авиакомпаний на 17%.

Депутат считает, что ссылки перевозчиков на топливо и логистику не оправдывают повышение. «Никакими ценами на топливо, ссылками на логистику подобную несправедливость не оправдать», — подчеркнул парламентарий. Он также заявил, что авиакомпании ориентируются на собственную прибыль, в то время как государство обязано защищать пассажира.

«Необходимо заморозить все цены на авиаперелеты и провоз багажа, а не идти на поводу у авиакомпаний, для которых важен не человек, а собственная прибыль. Для нас важен человек. Поэтому государству необходимо регулировать цены на билеты», — цитирует Григорьева ТАСС.