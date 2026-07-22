Экономика

Wildberries обсуждает с ФНС налоговые каникулы для пострадавших продавцов

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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Основатель Wildberries Татьяна Ким сообщила, что компания ведет переговоры с Федеральной налоговой службой о возможном введении налоговых каникул для продавцов, чьи товары пострадали при атаках на логистические объекты маркетплейса. Об этом она заявила на пресс-конференции.

По словам Ким, обсуждается не отмена налогов, а предоставление отсрочки или других облегчающих мер для предпринимателей. Компания уже обратилась в профильные госорганы для совместной разработки этих мер.

Ким также отметила, что текущие страховые продукты для крупных промышленных объектов не покрывают риски террористических атак и ударов беспилотников. Wildberries поддерживает создание соответствующих страховых продуктов и выступает за системное решение для защиты бизнеса.

Напомним, с 18 по 22 июля атакам подверглись четыре распределительных центра Wildberries в Котовске, Электростали, Краснодаре и Невинномысске. В результате погибли восемь человек, десятки получили ранения. Компания уже выплатила компенсации семьям погибших и пострадавшим, а также пообещала поддержку продавцам.

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