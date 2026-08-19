Выдача наличных в магазинах достигла 28 млрд рублей за полгода

В первом полугодии 2025 года россияне получили через кассы магазинов около 28 млрд рублей наличными. Такую модель обслуживания банки активно развивают на смену уличным банкоматам, рассказал агентству «Прайм» Сергей Елин из московского отделения «Опоры России».

По словам эксперта, содержание тысяч терминалов, особенно в спальных районах и небольших городах, перестало приносить прибыль. За последние годы число банкоматов в России сократилось более чем на 100 тыс. единиц. При этом объем выдачи наличных через торговые сети растет на 16–17% в год.

Снять деньги можно в супермаркете, на АЗС или в аптеке при покупке: кассир добавляет запрошенную сумму к чеку, а покупатель подтверждает операцию картой «Мир» — смартфоном или пластиком. К системе уже подключено более 43 тыс. точек по всей стране, включая отделения «Почты России».

Эксперт отметил, что для магазинов такой формат сокращает расходы на инкассацию, а для жителей удаленных территорий почта остается главным финансовым окном. Вместе с тем пенсионеры и жители отдаленных сел могут столкнуться со сложностями, поэтому Центробанк прорабатывает пилотные проекты независимых банкоматных сетей в труднодоступных регионах, в том числе через «Росинкас».