Экономика

Впервые в истории Китая угольная генерация опустилась ниже 50%

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Китай впервые снизил долю угольной генерации ни...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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В Китае угольная генерация впервые заняла менее половины в структуре производства электроэнергии. Уголь потерял статус источника, дающего более 50% электричества.

На этом фоне «зелёная» энергетика страны демонстрирует уверенный рост. Возобновляемые источники увеличивают выработку.

Снижение зависимости от угля идёт параллельно с развитием экологически чистой генерации.

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