Впервые в истории Китая угольная генерация опустилась ниже 50%
AI Иллюстрация создана при помощи ИИ
В Китае угольная генерация впервые заняла менее половины в структуре производства электроэнергии. Уголь потерял статус источника, дающего более 50% электричества.
На этом фоне «зелёная» энергетика страны демонстрирует уверенный рост. Возобновляемые источники увеличивают выработку.
Снижение зависимости от угля идёт параллельно с развитием экологически чистой генерации.
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