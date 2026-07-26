Экономика

В Татарстане из-за резкого роста издержек снизились объемы грузоперевозок

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
В Татарстане грузооборот автотранспорта снизилс...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Логистика Татарстана столкнулась с серьезным спадом. По данным Татарстанстата, грузооборот автотранспорта в январе–мае 2026 года упал на 9,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Отрицательная динамика фиксировалась каждый месяц: от -7,3% в январе до -14,4% в марте.

Сильнее всего по отрасли ударил топливный кризис. Как рассказал руководитель казанского дивизиона DPD Рустем Ганиев, себестоимость перевозок выросла на 20–30% из-за подорожания топлива и сокращения скидок. Перевозчики вынуждены закладывать дополнительные 5–10% в тарифы, а в некоторые города — и вовсе удваивать стоимость доставки.

Рынок не в лучшей форме: экономика не растет, деньги дорогие, компании заморозили инвестиции. Спрос в сегменте B2B низкий, а маркетплейсы перетягивают объемы на себя. В результате малый и средний бизнес вытесняется — только за одну неделю в арбитраж поступило четыре дела о банкротстве автоперевозчиков, а крупная транспортная компания «О2» признана несостоятельной с долгом более 700 миллионов рублей.

Эксперты сходятся во мнении: восстановление отрасли возможно только при снижении ключевой ставки и стабилизации топливного рынка. Пока же логистика закладывает рост издержек в конечную цену товаров — продукты, стройматериалы и товары народного потребления могут подорожать.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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