Экономика

«Конопля дает заработать дважды»: как в Муслюмово работает необычный завод

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
В Муслюмово заработал завод по переработке техн...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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В Муслюмовском районе Татарстана заработал необычный завод по переработке технической конопли. С одного поля здесь собирают два урожая: осенью семена, весной стебли. На запуск производства ушло 140 млн рублей.

Конопляное волокно брикетируют и отправляют в Китай — там из него делают одежду и канаты. Завод уже привлек местных фермеров: им выдают семена и консультируют по выращиванию.

Кстати, техническая конопля не наркотическая — содержание ТГК до 0,1%. Но внешне она неотличима, чем пользуются блогеры для фотосессий. В дореволюционной России пенька была второй статьей экспорта.

Сейчас коноплю рассматривают даже для производства пороха, но пока завод сосредоточен на текстильной и строительной промышленности.

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