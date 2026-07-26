«Конопля дает заработать дважды»: как в Муслюмово работает необычный завод

В Муслюмовском районе Татарстана заработал необычный завод по переработке технической конопли. С одного поля здесь собирают два урожая: осенью семена, весной стебли. На запуск производства ушло 140 млн рублей.

Конопляное волокно брикетируют и отправляют в Китай — там из него делают одежду и канаты. Завод уже привлек местных фермеров: им выдают семена и консультируют по выращиванию.

Кстати, техническая конопля не наркотическая — содержание ТГК до 0,1%. Но внешне она неотличима, чем пользуются блогеры для фотосессий. В дореволюционной России пенька была второй статьей экспорта.

Сейчас коноплю рассматривают даже для производства пороха, но пока завод сосредоточен на текстильной и строительной промышленности.