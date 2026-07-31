Южнокорейский KOSPI отыграл падение ростом на 17,91%

Пятничные торги в Южной Корее завершились рекордным скачком индекса KOSPI: он вырос на 17,91% после падения на 17% за три предыдущих дня. Это стало самым резким разворотом за всю историю наблюдений, сообщает CNBC.

Главными драйверами роста выступили производители микросхем. Бумаги SK Hynix подорожали почти на 30%, Samsung Electronics — на 29%. Отскок последовал за ростом американских технологических акций после отчетов Microsoft и Amazon, укрепивших ожидания сохранения высоких расходов на ИИ-инфраструктуру, а также за покупкой акций SK Hynix главой SK Group Чхве Тхэ Воном.

Ранее на неделе отчеты Samsung и SK Hynix не помогли рынку, несмотря на оптимизм, из-за опасений по поводу задолженности технологических гигантов и конкуренции со стороны Китая, отмечал Bloomberg. Аналитики по-разному оценивают перспективы: Чон Ин Юн из Fibonacci Asset Management сравнил поведение рынка с «биполярным расстройством» и связал ралли с закрытием коротких позиций иностранными инвесторами. Он не ждет масштабного продолжения, но допускает потенциал отскока.

Джейсон Минсанг Кам из Kyobo Life Insurance допустил возобновление роста в августе. Пол Гэмблс из MBMG Family Office Group предупредил о риске «однодневного подъема» и сохранении угроз, связанных с бумом ИИ.