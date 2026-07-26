Экономика

Юрист рекомендовал пенсионерам делить накопления на три части

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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Юрист Илья Русяев посоветовал будущим пенсионерам разделить сбережения на три части для получения стабильного дохода. По его словам, основу портфеля должны составлять банковский вклад, облигации и недвижимость, что снижает зависимость от одного источника.

При текущей ключевой ставке 14,25% крупные банки предлагают депозиты под 13–16% годовых на срок до года. Сумма до 1,4 миллиона рублей застрахована государством, поэтому крупные накопления лучше распределить между банками. Второй вариант — облигации федерального займа, которые фиксируют доходность на несколько лет и подходят новичкам благодаря коротким выпускам с погашением через 1–2 года.

Индивидуальный инвестиционный счет с налоговым вычетом рассчитан на вложения от пяти лет. Недвижимость, сдаваемая в аренду, требует крупных средств на старте и постоянного внимания, но приносит доход, не зависящий от ключевой ставки, добавил юрист.

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