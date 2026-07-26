Юрист рекомендовал пенсионерам делить накопления на три части

Юрист Илья Русяев посоветовал будущим пенсионерам разделить сбережения на три части для получения стабильного дохода. По его словам, основу портфеля должны составлять банковский вклад, облигации и недвижимость, что снижает зависимость от одного источника.

При текущей ключевой ставке 14,25% крупные банки предлагают депозиты под 13–16% годовых на срок до года. Сумма до 1,4 миллиона рублей застрахована государством, поэтому крупные накопления лучше распределить между банками. Второй вариант — облигации федерального займа, которые фиксируют доходность на несколько лет и подходят новичкам благодаря коротким выпускам с погашением через 1–2 года.

Индивидуальный инвестиционный счет с налоговым вычетом рассчитан на вложения от пяти лет. Недвижимость, сдаваемая в аренду, требует крупных средств на старте и постоянного внимания, но приносит доход, не зависящий от ключевой ставки, добавил юрист.