Экономика

Татарстанский предприниматель выплатил 74,7 млн рублей налоговых долгов

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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В Татарстане бизнесмен полностью погасил задолженность своего предприятия по налогам, сумма которой составила 74,7 миллиона рублей. Долг был выплачен в ходе расследования уголовного дела, сообщили в Следственном управлении СКР по республике.

По данным ведомства, средства поступили в бюджет в полном объеме. Уголовное дело, возбужденное по факту неуплаты налогов, было прекращено в связи с погашением задолженности.

Следственный комитет напомнил, что возмещение налоговых долгов является одним из оснований для освобождения от уголовной ответственности. Подробности о личности предпринимателя и названии предприятия не раскрываются.

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