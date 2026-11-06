Татарстан нацелился на экспорт промышленных товаров в Индонезию

Татарстан готов поставлять в Индонезию широкий спектр промышленной продукции. Об этом заявил раис республики Рустам Минниханов на встрече с председателем Совета представителей регионов Индонезии Султаном Наджамудином.

Глава Татарстана подчеркнул, что Россия и Индонезия — стратегические партнеры, которые смотрят в одном направлении. По его словам, участие индонезийской стороны в укреплении отношений и контакты с Советом Федерации формируют прочную основу политического взаимодействия между государствами.

Визит Минниханова в Индонезию направлен на расширение торгово-экономического, научно-технического и культурного сотрудничества. Помимо промышленных товаров, республика готова взаимодействовать в сфере сельского хозяйства, поставок продукции, а также развивать инновационные технологии и цифровизацию.

Ранее раис Татарстана открыл пространство Russian Space в мечети «Истикляль» — крупнейшей мечети Юго-Восточной Азии.