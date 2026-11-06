Экономика

Татарстан нацелился на экспорт промышленных товаров в Индонезию

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Татарстан планирует расширять торгово-экономиче...

AI Изображение носит иллюстративный характер

Подписаться на Дзен.канал

Татарстан готов поставлять в Индонезию широкий спектр промышленной продукции. Об этом заявил раис республики Рустам Минниханов на встрече с председателем Совета представителей регионов Индонезии Султаном Наджамудином.

Глава Татарстана подчеркнул, что Россия и Индонезия — стратегические партнеры, которые смотрят в одном направлении. По его словам, участие индонезийской стороны в укреплении отношений и контакты с Советом Федерации формируют прочную основу политического взаимодействия между государствами.

Визит Минниханова в Индонезию направлен на расширение торгово-экономического, научно-технического и культурного сотрудничества. Помимо промышленных товаров, республика готова взаимодействовать в сфере сельского хозяйства, поставок продукции, а также развивать инновационные технологии и цифровизацию.

Ранее раис Татарстана открыл пространство Russian Space в мечети «Истикляль» — крупнейшей мечети Юго-Восточной Азии.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

день назад

Канадское министерство: РФ не может быть представлена в международном спорте

Гид по районам

день назад

Какое жильё брали россияне в ипотеку в октябре: структурные сдвиги на фоне изменений в «Семейной ипотеке»

средство для уничтожения травы и сорняков

Не у нас

день назад

В РПЦ рассказали, как поступить, если домашний питомец умирает в мучениях

Не у нас

день назад

Эвандер Кейн сообщил, что хочет переехать в РФ

укладка линолеума цена в Екатеринбурге

Кулинария

17 часов назад

Когда до зарплаты далеко, готовлю этот пирог из капусты: заливаю простым тестом — получается целый противень

Кулинария

день назад

Обычные шампиньоны превращаю в сытный ужин: начиняю картофелем и сыром — запекаю до румяной корочки

Кулинария

день назад

Итальянцы готовят рисовые шарики с сыром: снаружи хрустят, а внутри тянется расплавленная начинка

Кулинария

день назад

Творог больше не превращаю в сырники: смешиваю с шоколадом — готовлю нежный десерт без выпечки
Новости Татарстана
34 минуты назад

Шамиль Хасянов возглавил отдел полиции Чистопольского района

Шамиль Хасянов назначен начальником ОМВД по Чис...

Новости Татарстана

2 минуты назад

Минниханов предложил Индонезии совместные проекты в халяль-индустрии

Не у нас

2 часа назад

Учёные назвали 17 лекарств, способных вызвать тяжёлое повреждение печени

Кулинария

2 часа назад

Греки готовят капусту с рисом совсем не так, как мы: добавляют лимон — получается ароматное овощное блюдо

Не у нас

3 часа назад

На Луне нашли необычные следы железа: открытие удивило ученых
Казанский кинотеатр «Мир» приостановил показы и...
Новости Казани
час назад

Казанский кинотеатр «Мир» приостановил показы из-за технических проблем

Не у нас

4 часа назад

Ученые Красноярска разработали пропитку, защищающую древесину от огня

Не у нас

4 часа назад

ФИАН разработал материал для перспективной спинтроники и быстрой обработки данных

Не у нас

4 часа назад

Новое исследование сузило поиски происхождения камня Стоунхенджа
Где в Казани зубы лечат без страха и с гарантией
Гид по Казани
4 дня назад

Где в Казани зубы лечат без страха и с гарантией