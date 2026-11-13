Экономика

Татарстан и Афганистан запустили совместную экономическую комиссию

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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Первое заседание экономической комиссии «Афганистан – Татарстан» состоялось в рамках визита российской делегации в Кабул. Делегацию возглавил вице-премьер РФ Алексей Оверчук, сообщили в Российском деловом центре в Афганистане.

Сопредседателями комиссии выступили министр промышленности и торговли Афганистана Нуруддин Азизи и заместитель премьер-министра Татарстана – глава Минпромторга РТ Олег Коробченко. Участие в работе также приняли представители профильных ведомств и руководители коммерческих компаний.

Стороны обсудили практические шаги по развитию транспортно-логистического коридора между Россией и Афганистаном, наращиванию поставок татарстанского продовольствия и созданию условий для выхода бизнеса республики на афганский рынок. Вице-премьер РТ – министр сельского хозяйства и продовольствия Марат Зяббаров представил предложения по формированию привлекательных условий для экспорта.

По словам руководителя Российского делового центра в Афганистане Рустама Хабибуллина, стороны предметно проработали логистику и вопросы экспорта сельхозпродукции. Татарстан предложил уникальные конкурентные условия, что стало важным шагом от переговоров к практическому взаимодействию. Следующую встречу комиссии планируется провести на полях Международного экономического форума «Россия – Исламский мир. КазаньФорум» 2027 года, в ней ожидается участие вице-премьера Афганистана Абдула Гани Барадара.

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