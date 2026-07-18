Экономика

Спрос на сварщиков в Татарстане вырос на 51%

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Спрос на сварщиков в Татарстане вырос на 51% в ...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

Подписаться на Дзен.канал

В июне 2026 года работодатели Татарстана активнее всего искали сварщиков — количество предложений для них подскочило на 51%. К такому выводу пришли аналитики «Авито Работы», чье исследование оказалось в распоряжении «Реального времени».

Средняя зарплата, которую готовы платить сварщикам в республике, достигла 226 879 рублей в месяц. Высоким остается спрос и на инженерные специальности: число вакансий для инженеров-технарей выросло на 40%, а средний оклад составляет 95 251 рубль.

Слесари-электрики тоже в цене: их вакансий стало больше на 40%, а средняя зарплата — 89 444 рубля. Операторы производственной линии востребованы лишь на 2% чаще, но их средний доход превысил 99 701 рубль.

Интересная деталь: разрыв между минимальными и максимальными зарплатными вилками внутри одной вакансии увеличился. Это значит, что опытные мастера могут претендовать на оплату выше средней.

Напомним, ранее эксперты отмечали замедление темпов роста зарплат у рабочих в России.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Кулинария

день назад

Вся семья просит готовить кабачки только так: секрет оказался удивительно простым

Новости Казани

день назад

Россиян приглашают стать частью фильма «Я приду»: до 20 августа продолжается сбор семейных фотографии

откуда могут появиться клопы в квартире в диване

Кулинария

14 часов назад

Старинный рецепт маринованных помидоров от прабабушки: за столом равнодушных точно не останется

Кулинария

день назад

Огурцы будут хрустеть до самой зимы: простой рецепт засолки без лишних хлопот

определение цветотипа внешности в Самаре

Польза

день назад

Морковь начнёт расти как на дрожжах: простой июльский раствор преобразит грядки

Польза

день назад

Даже старые подушки снова будут пахнуть свежестью: одна хитрость уберёт пыль, пот и въевшуюся грязь

Не у нас

2 часа назад

Туристам рассказали про курорт, где цены, как в Турции 5 лет назад

Технологии

день назад

Как очистить память смартфона: советы по удалению кэша и дубликатов
Новости Казани
16 минут назад

Бензиновый кризис в Казани пошёл на спад

В Казани уменьшились очереди на заправках, созд...

Не у нас

час назад

Священник объяснил, как правильно поступать со старыми иконами

Новости России

час назад

С июля натяжные потолки окажутся под полным запретом: владельцев могут обязать всё демонтировать

Не у нас

час назад

На популярном райском курорте ввели квоты для туристов

Не у нас

2 часа назад

Священник объяснил, можно ли хранить вещи умершего
Бензиновый кризис в Казани пошёл на спад: очере...
Новости Казани
час назад

Бензиновый кризис в Казани пошёл на спад: очереди сократились

Технологии

2 часа назад

НМГ хочет стать лидером по социальному контенту

Новости Татарстана

2 часа назад

Татарстан стал лидером по спросу на организацию рыбалки

Не у нас

2 часа назад

Священник разъяснил традицию платков и юбок в храме
Почему последствия родов могут проявиться спуст...
Интересное в Казани
5 дней назад

Почему последствия родов могут проявиться спустя годы: гинеколог из Казани рассказала, на что обратить внимание после 40