Спрос на сварщиков в Татарстане вырос на 51%

В июне 2026 года работодатели Татарстана активнее всего искали сварщиков — количество предложений для них подскочило на 51%. К такому выводу пришли аналитики «Авито Работы», чье исследование оказалось в распоряжении «Реального времени».

Средняя зарплата, которую готовы платить сварщикам в республике, достигла 226 879 рублей в месяц. Высоким остается спрос и на инженерные специальности: число вакансий для инженеров-технарей выросло на 40%, а средний оклад составляет 95 251 рубль.

Слесари-электрики тоже в цене: их вакансий стало больше на 40%, а средняя зарплата — 89 444 рубля. Операторы производственной линии востребованы лишь на 2% чаще, но их средний доход превысил 99 701 рубль.

Интересная деталь: разрыв между минимальными и максимальными зарплатными вилками внутри одной вакансии увеличился. Это значит, что опытные мастера могут претендовать на оплату выше средней.

Напомним, ранее эксперты отмечали замедление темпов роста зарплат у рабочих в России.