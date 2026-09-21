СИБУР: логистика подорожала на 30% из-за кризиса на Ближнем Востоке

Расходы СИБУРа на логистику выросли на 30%, а сырье для нефтехимии подорожало на фоне кризиса на Ближнем Востоке. Об этом журналистам рассказал глава компании Михаил Карисалов, его слова приводит «Интерфакс». Одновременно СИБУР получил новые запросы на свою продукцию из стран Центральной Азии, которые прежде закупали ее у Кувейта, Катара и Омана.

«Жили себе — 65–67–73 доллара, и вдруг — 120–113–104 доллара средняя цена», — описал Карисалов скачок стоимости сырья, случившийся в марте после начала конфликта. С интервалом в 2–3 месяца, по его словам, подросли и котировки на продукцию из-за изменения спроса, но это быстро закончилось. Затем цена сырья стабилизировалась вокруг 90 долларов, однако сейчас снова выше 100, а СУГ — еще дороже.

Полностью переложить выросшие затраты на покупателей производители не могут: при слишком сильном повышении цен спрос начнет снижаться. Кроме того, российская продукция должна сохранять конкурентоспособность по сравнению с китайской, иначе рынок может занять импорт. Дальнейшие поставки в новые регионы, по словам главы СИБУРа, будут зависеть от стоимости продукции и логистики, при этом компания рассчитывает сохранить присутствие на большинстве этих рынков.

В августе сообщалось, что чистая прибыль СИБУРа по МСФО по итогам первого полугодия сократилась на 54% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года и составила 67,7 млрд рублей. В холдинге объяснили снижение переоценкой валютных обязательств, добавив, что фактор носит неденежный характер. Скорректированная чистая прибыль, напротив, выросла на 22,9% — до 60,1 млрд рублей.