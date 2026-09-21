Экономика

СИБУР: логистика подорожала на 30% из-за кризиса на Ближнем Востоке

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Подписаться на Дзен.канал

Расходы СИБУРа на логистику выросли на 30%, а сырье для нефтехимии подорожало на фоне кризиса на Ближнем Востоке. Об этом журналистам рассказал глава компании Михаил Карисалов, его слова приводит «Интерфакс». Одновременно СИБУР получил новые запросы на свою продукцию из стран Центральной Азии, которые прежде закупали ее у Кувейта, Катара и Омана.

«Жили себе — 65–67–73 доллара, и вдруг — 120–113–104 доллара средняя цена», — описал Карисалов скачок стоимости сырья, случившийся в марте после начала конфликта. С интервалом в 2–3 месяца, по его словам, подросли и котировки на продукцию из-за изменения спроса, но это быстро закончилось. Затем цена сырья стабилизировалась вокруг 90 долларов, однако сейчас снова выше 100, а СУГ — еще дороже.

Полностью переложить выросшие затраты на покупателей производители не могут: при слишком сильном повышении цен спрос начнет снижаться. Кроме того, российская продукция должна сохранять конкурентоспособность по сравнению с китайской, иначе рынок может занять импорт. Дальнейшие поставки в новые регионы, по словам главы СИБУРа, будут зависеть от стоимости продукции и логистики, при этом компания рассчитывает сохранить присутствие на большинстве этих рынков.

В августе сообщалось, что чистая прибыль СИБУРа по МСФО по итогам первого полугодия сократилась на 54% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года и составила 67,7 млрд рублей. В холдинге объяснили снижение переоценкой валютных обязательств, добавив, что фактор носит неденежный характер. Скорректированная чистая прибыль, напротив, выросла на 22,9% — до 60,1 млрд рублей.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Кулинария

день назад

Шарлотка надоела еще в начале сентября: яблоки пускаю на польский пирог с хрустящей крошкой

Кулинария

17 часов назад

Беру банку фасоли и банку кукурузы: салат за 5 минут получается таким сытным, что ужин не нужен

отлов крыс в квартире

Кулинария

день назад

Макароны смешиваю с яйцами и сыром: итальянскую фриттату готовлю из вчерашнего ужина

Гид по Казани

2 дня назад

Машина в порядке: мастерские и сервисы Казани. где помогут с любой проблемой

пилатес санкт петербург в Санкт-Петербурге

Кулинария

день назад

Батон нарезаю кубиками и заливаю сладкой смесью: хлебный пудинг спасает вчерашнюю выпечку

Кулинария

день назад

Беру фарш и 2 картофелины: готовлю ленивые колдуны — румяные снаружи, сочные внутри

Кулинария

8 часов назад

Осень — время капусты: готовлю ленивый пирог за 20 минут — начинки больше, чем теста

Кулинария

день назад

Курица и стакан кефира творят чудеса: филе получается таким мягким, что нож почти не нужен
Новости Татарстана
час назад

Нижнекамец отдал мошенникам 371 тыс. рублей ради криптозаработка

Житель Нижнекамска перевел мошенникам 371 тыс. ...

Интересно

40 минут назад

Тренировки в зале: как построить эффективную программу

Технологии

час назад

IFR: в 2025 году продано около 7 тысяч гуманоидных роботов

Кулинария

час назад

Беру тонкий лаваш и пачку творога: через 15 минут на столе ленивый пирог с хрустящей корочкой

Не у нас

час назад

Священник объяснил традиции на Рождество Богородицы
Что будет с семейной ипотекой после 1 октября: ...
Интересно
3 часа назад

Что будет с семейной ипотекой после 1 октября: пять вещей, которые стоит проверить перед покупкой квартиры

Не у нас

час назад

SCMP: в КНР прошло испытание первой подводной солнечной электростанции

Не у нас

час назад

Экспорт дизтоплива и авиакеросина из КНР идет на рекорд

Интересно

2 часа назад

В США запечатлели выброшенную на берег 400-килограммовую луну-рыбу
Клиенты уже живут рядом: рассказываем, где в Ка...
Интересное в Казани
4 дня назад

Клиенты уже живут рядом: рассказываем, где в Казани предприниматели ищут помещение для бизнеса