Экономика

Семье из трех человек в Казани на еду нужно 18,5 тыс. рублей в месяц

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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Почти 18,5 тысячи рублей в месяц — столько сейчас нужно казанской семье из трех человек на домашнее питание без изысков. К такому выводу пришли журналисты Inkazan, изучив свежие данные Татарстанстата за июль 2026 года.

Цены тем временем продолжают ползти вверх. Если в 2023 году минимальный набор продуктов обходился в 5 089 рублей на человека, то к июлю 2026 года он вырос до 6 753 рублей. Особенно подорожали мясо: говядина — 720 рублей за килограмм, курица — 227. Зато сезонные овощи и яйца подешевели: огурцы и томаты почти на 12 и 7 рублей, десяток яиц — 74 рубля.

Самый резкий скачок за неделю — у черного чая: плюс почти 9 рублей, до 1 245 за кило.

Журналисты собрали типичную недельную продуктовую корзину: курица, свинина, говядина, рыба, молочка, крупы, хлеб, овощи и фрукты. Итог на кассе — 4 622 рубля. В месяц это 18 490 рублей. Если добавить детское питание или сладости, сумма легко вырастет ещё на 15–20 процентов.

При этом Татарстан остаётся одним из регионов с относительно недорогой едой. Для сравнения: самый дорогой минимальный набор продуктов — на Чукотке (более 20 тысяч), самый дешёвый — в Мордовии (чуть больше 6 тысяч).

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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