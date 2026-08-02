Семь стран ОПЕК+ увеличат добычу нефти на 188 тысяч баррелей в сутки
Семь стран ОПЕК+ с сентября нарастят суточную добычу нефти на 188 тысяч баррелей. Увеличение объёмов производства согласовали участники альянса.
Добыча вырастет на указанную величину в следующем месяце. Речь идёт о совокупном приросте семи государств, входящих в группу.
Соглашение затрагивает нефтяные поставки, которые будут поступать на рынок с сентября.
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