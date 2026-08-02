Экономика

Семь стран ОПЕК+ увеличат добычу нефти на 188 тысяч баррелей в сутки

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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Семь стран ОПЕК+ с сентября нарастят суточную добычу нефти на 188 тысяч баррелей. Увеличение объёмов производства согласовали участники альянса.

Добыча вырастет на указанную величину в следующем месяце. Речь идёт о совокупном приросте семи государств, входящих в группу.

Соглашение затрагивает нефтяные поставки, которые будут поступать на рынок с сентября.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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