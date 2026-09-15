Sefe начала закупку газа по поручению правительства Германии

Правительство Германии поручило национализированной компании Sefe, ранее известной как Gazprom Germania, начать закупку природного газа для заполнения газохранилищ к зиме. Поручение дала министр экономики Катерина Райхе, сообщает Handelsblatt со ссылкой на источники в правительстве. По данным издания, решение принято в свете новых экономических реалий.

Sefe уже приступила к постепенным закупкам газа, стараясь не привлекать излишнего внимания на газовом рынке. Власти хотят достичь уровня заполненности хранилищ выше 70%, на сегодняшний день он составляет около 56%. Handelsblatt подчёркивает, что привлечение Sefe означает значительную смену стратегического курса правительства ФРГ, которое прежде категорически исключало государственное вмешательство в процесс заполнения хранилищ.

Ранее Ассоциация операторов подземных газовых хранилищ (INES) указывала на риск полного опустошения хранилищ в Германии уже к февралю 2027 года, если следующая зима окажется особенно холодной. Ожидается, что к 1 ноября уровень заполненности может достичь максимум 77%, что считается пределом технической возможности. Однако даже при таких значениях в условиях, сравнимых с экстремально холодной зимой 2010 года, объёма запасов может оказаться недостаточно для полного обеспечения всех потребителей, что чревато дефицитом топлива.