Сбербанк разместит облигации на 400 млрд рублей

Облигации на 400 млрд руб., обеспеченные портфелем потребительских кредитов, готовит к размещению Сбербанк. Пять выпусков выведет на рынок СФО «СБ Секьюритизация 6». О планах сообщили в кредитной организации, передает «Интерфакс».

Размещение назначено на 29 сентября: каждый из пяти выпусков — классов АР1, АР2, АС, АВ и Б — будет объемом 80 млрд руб. Четыре класса разместят по открытой подписке, класс Б — по закрытой в пользу «Сбера», а погашение займов установят на 26 сентября 2035 г.

Ранее, 14 сентября, Банк России объявил, что впервые установит макропруденциальные надбавки по вложениям банков в облигации, обеспеченные поступлениями средств по потребкредитам. Они начнут действовать с 15 октября: надбавка к коэффициенту риска составит 250% и затронет банки-оригинаторы и банки-инвесторы.

Для банков-инвесторов итоговый коэффициент риска с учетом надбавки составит 52%, для оригинаторов на стандартизированном подходе — 315%. К ипотечным облигациям надбавки не применяются.