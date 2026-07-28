Экономика

Сбер занял 64-е место в Fortune Global 500, опередив Tesla

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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Российский Сбербанк занял 64-е место в ежегодном рейтинге Fortune Global 500, который ранжирует 500 крупнейших компаний мира по выручке. Американский производитель электромобилей Tesla оказался на 98-й строчке, уступив Сберу.

Сбер показал лучший результат среди всех российских компаний, попавших в список. Остальные представители России расположились в рейтинге значительно ниже.

Fortune Global 500 составляет авторитетный журнал Fortune. В этом году Сбер не только вошёл в топ-100, но и обошёл одного из лидеров мирового автопрома по размеру выручки.

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