Сбер занял 64-е место в Fortune Global 500, опередив Tesla
Российский Сбербанк занял 64-е место в ежегодном рейтинге Fortune Global 500, который ранжирует 500 крупнейших компаний мира по выручке. Американский производитель электромобилей Tesla оказался на 98-й строчке, уступив Сберу.
Сбер показал лучший результат среди всех российских компаний, попавших в список. Остальные представители России расположились в рейтинге значительно ниже.
Fortune Global 500 составляет авторитетный журнал Fortune. В этом году Сбер не только вошёл в топ-100, но и обошёл одного из лидеров мирового автопрома по размеру выручки.
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