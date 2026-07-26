Саудовская нефть пошла по узкому пути через Суэц
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Саудовская Аравия вынуждена переправлять нефть через Суэцкий канал из-за угроз со стороны йеменских хуситов в Красном море. Этот маршрут создает сложности для крупнотоннажных танкеров, которые не могут пройти канал полностью загруженными.
Как сообщает The Wall Street Journal, на этой неделе как минимум четыре танкера с саудовской нефтью развернулись перед Баб-эль-Мандебским проливом и направились к Суэцу. По данным аналитической компании Vortexa, в первые три недели июля транзит нефти через Суэцкий канал достиг максимального за 2,5 года объема, а поставки по нефтепроводу Сумед выросли на 50% по сравнению с предыдущим месяцем.
Из-за ограниченной пропускной способности канала очень крупные танкеры (VLCC) вынуждены выгружать около половины груза в Суэцком заливе, после чего нефть перекачивается по трубопроводу Сумед через Египет к Средиземному морю. Для азиатских покупателей такой маршрут может увеличить время доставки на 20–30 дней, отмечает WSJ.
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