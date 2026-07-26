Экономика

Почти половина казанцев хочет купить еще одно авто в ближайшие 2 года

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
41% казанцев планируют купить еще один автомоби...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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41% казанцев в ближайшие два года планируют купить еще один автомобиль. Потратить на него готовы в среднем 2,4 миллиона рублей. Это выяснили аналитики «Авито Авто» и «Авито Реклама». Для 36% это будет вторая машина в семье, для 5% — третья или четвертая. Почти 57% респондентов хотят авто из салона, 31% присматривают вариант с пробегом. Остальные готовы рассмотреть оба варианта. Зачем казанцам еще одно авто? 62% отвечают: чтобы члены семьи могли передвигаться независимо. 31% хотят машину другого класса или кузова. А 20% ищут автомобиль для путешествий и отдыха — «выходного дня». Внедорожники и кроссоверы интересуют 32% опрошенных, бюджетные модели для повседневных нужд — 31%. Минивэны выбирают 10%, престижные авто — 5%. Электромобили и гибриды рассматривает лишь 3% казанцев. Большинство (43%) ориентируется на бюджет до 2 миллионов рублей. 18% готовы потратить до миллиона, 25% — от 1 до 2 миллионов. Кстати, за полгода спрос на авто с пробегом в Татарстане вырос на 16%, а средняя цена составила 1,4 миллиона. В топе популярных моделей — Chevrolet Niva, Renault Duster и Volkswagen Polo.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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