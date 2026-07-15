С 16 июля за просрочку уплаты НДФЛ начнут начислять пени

Федеральная налоговая служба напомнила, что 15 июля — последний день для уплаты налога на доходы физических лиц за 2025 год. Это касается граждан, которые самостоятельно декларировали доходы, например от продажи имущества, сдачи жилья в аренду, выигрышей в лотерею или получения в дар от неблизких родственников.

С 16 июля за каждый день просрочки начнут начислять пени. Их размер составит 1/300 действующей ключевой ставки Центробанка.

Оплатить налог можно через личный кабинет налогоплательщика, мобильное приложение «Налоги ФЛ», сервис ФНС, портал «Госуслуги», а также в банках и отделениях МФЦ.