Экономика

С 16 июля за просрочку уплаты НДФЛ начнут начислять пени

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
ФНС напомнила, что 15 июля — последний день упл...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Федеральная налоговая служба напомнила, что 15 июля — последний день для уплаты налога на доходы физических лиц за 2025 год. Это касается граждан, которые самостоятельно декларировали доходы, например от продажи имущества, сдачи жилья в аренду, выигрышей в лотерею или получения в дар от неблизких родственников.

С 16 июля за каждый день просрочки начнут начислять пени. Их размер составит 1/300 действующей ключевой ставки Центробанка.

Оплатить налог можно через личный кабинет налогоплательщика, мобильное приложение «Налоги ФЛ», сервис ФНС, портал «Госуслуги», а также в банках и отделениях МФЦ.

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