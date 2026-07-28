Рост трансграничных онлайн-заказов в РФ ускорился до 40%

Объем трансграничных онлайн-заказов в России в первом полугодии 2026 года достиг 320 млрд руб., что на 40% больше, чем годом ранее. Такие данные приводит аналитическая компания Infoline. По оценке Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) за январь—май 2026 года, показатель составил 202 млрд руб., увеличившись на 18,8%.

Рынок электронной коммерции в целом за первое полугодие вырос до 5,9 трлн руб. (+18,4% год к году). При этом доля трансграничных покупок остается невысокой — всего 4,1% от общего оборота онлайн-торговли, отметил гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров.

Для сравнения: в первом полугодии 2025 года трансграничный сегмент прибавил 31% год к году, а вся онлайн-торговля — 36%. Бурмистров подчеркнул, что трансграничная торговля продолжает оставаться нишевым направлением.

В январе—сентябре 2025 года россияне потратили на зарубежные онлайн-заказы 236,8 млрд руб. (+25% год к году), но доля таких покупок сократилась до 2,9% с 3,1%. Укрепление рубля в начале 2025 года поддержало рост в январе—феврале почти на 30%, а введенные в апреле пошлины на товары из недружественных стран могли повлиять на динамику.