Экономика

Россияне могут купить золото с защитой от падения цены

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Минфин запустил «Золотой сертификат» — покупка ...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Минфин объявил о запуске нового финансового продукта — «Золотого сертификата». Его выпускает компания «Росвексель». Инструмент позволяет приобрести физическое золото и при этом не бояться, что его стоимость упадет.

Покупка сертификата дает клиенту выгоду до 5% по сравнению с обычным золотым слитком. Срок действия — от 3 до 12 месяцев. Когда срок истечет, можно получить слиток с доставкой или деньги в рублях по простому векселю.

Вексель фиксирует цену золота на момент покупки. Это и защищает от снижения стоимости. Продукт рассчитан на людей с разным уровнем дохода.

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