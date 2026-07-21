Россияне могут купить золото с защитой от падения цены

Минфин объявил о запуске нового финансового продукта — «Золотого сертификата». Его выпускает компания «Росвексель». Инструмент позволяет приобрести физическое золото и при этом не бояться, что его стоимость упадет.

Покупка сертификата дает клиенту выгоду до 5% по сравнению с обычным золотым слитком. Срок действия — от 3 до 12 месяцев. Когда срок истечет, можно получить слиток с доставкой или деньги в рублях по простому векселю.

Вексель фиксирует цену золота на момент покупки. Это и защищает от снижения стоимости. Продукт рассчитан на людей с разным уровнем дохода.