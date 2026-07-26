Россия в 2026 году соберет 139 млн тонн зерна, прогнозирует ИКАР

Глава Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько спрогнозировал «добротный» урожай зерна в России в этом сельхозгоду. По его оценке, валовой сбор составит около 139 млн тонн, что немного меньше показателя 2025 года (141,2 млн тонн). Благодаря этому Россия сможет экспортировать 58,5 млн тонн зерна в 2026/27 сельхозгоду (против 60,9 млн тонн в прошлом сезоне). Рылько отметил, что окончательные цифры ещё могут скорректироваться из-за неоднородных погодных условий.

Ожидается, что урожай пшеницы достигнет 90 млн тонн (в 2025 году — 91,1 млн тонн), ячменя — 19 млн тонн, кукурузы — 16 млн тонн (рост с 14,6 млн тонн). В частности, на Дальнем Востоке площади под кукурузой выросли на 36% благодаря новым экспортным возможностям во Вьетнам и на Филиппины. В то же время общие посевные площади под зерновыми постепенно сокращаются, уступая место масличным и зернобобовым культурам.

По прогнозу ИКАР, валовой сбор масличных культур может превысить 35 млн тонн (34,4 млн тонн в 2025 году). Рылько назвал этот процесс одним из ключевых трендов российского сельского хозяйства. Рапс за несколько лет сделал Россию одним из крупнейших мировых производителей и экспортёров, а производство подсолнечного масла уже занимает лидирующие позиции. Экспорт гороха значительно вырос за счёт спроса в Китае, хотя потенциал азиатского рынка используется не полностью.

Производство сахара в 2026 году, по оценкам ИКАР, составит около 6,3 млн тонн, что примерно на уровне прошлого года. Экспортный потенциал оценивается примерно в 1 млн тонн, причём 90–95% поставок идёт в страны ближнего зарубежья. На рынке животноводческой продукции ожидается сокращение импорта и экспорта мяса, а запасы сыров остаются высокими. В целом, по мнению Рылько, Россия сохраняет высокий производственный потенциал и остаётся одним из ключевых игроков мирового аграрного рынка.