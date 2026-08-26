Росфинмониторинг напрямую получит данные о переводах россиян с сентября 2026 года

С 1 сентября 2026 года Росфинмониторинг начнет напрямую получать от Национальной системы платежных карт (НСПК) данные о денежных переводах россиян. Информация будет касаться операций через Систему быстрых платежей (СБП), платежную систему "Мир" и безналичные платежи по единому QR-коду НСПК. Норма закреплена федеральным законом, подписанным президентом в декабре 2025 года.

Как пояснила "Российская газета", новый порядок не означает тотального контроля за обычными переводами и не вводит налогов на них. Меняется лишь механизм получения данных: раньше ведомство направляло множественные запросы в банки, теперь процесс будет автоматизирован. Это должно сократить время проверок и повысить эффективность борьбы с отмыванием доходов и мошенничеством.

Эксперт проекта НИФИ Минфина России "Моифинансы.рф" Ольга Дайнеко уточнила, что у Росфинмониторинга доступ к необходимым данным есть и сейчас, с сентября лишь укорачивается путь их получения. По ее словам, изменения направлены на безопасность переводов и платежей, противодействие мошенничеству и незаконной финансовой деятельности.

Доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Ермилова также подтвердила, что цель нововведения — повысить эффективность борьбы с отмыванием преступных доходов, а не введение налога на переводы. В материале отмечается, что болезненная реакция на изменения часто приводит к появлению фейковых новостей о "налогах за переводы" или "заморозке счетов".