Решение Сбербанка по заблокированным активам перенесено на август из-за отказа ЦБ

Центробанк России не согласовал Сбербанку выделение части заблокированных активов. Теперь банк примет решение об их судьбе в августе.

Отказ регулятора означает, что Сбербанк не сможет распорядиться этими активами по ранее намеченному плану. Точные причины отклонения запроса не разглашаются.

Ранее планировалось, что вопрос будет решен раньше, но после отказа ЦБ сроки сдвинулись. Окончательное решение Сбербанк объявит по итогам рассмотрения в августе.