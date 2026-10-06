Экономика

Работник вправе требовать индексацию зарплаты через суд, напомнила юрист

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Подписаться на Дзен.канал

Индексация заработной платы — это государственная гарантия, и работодатель, не относящийся к бюджетной сфере, не вправе лишить работников такой гарантии и уклониться от её установления. Об этом «РГ» рассказала юрист Бюро адвокатов «Де-юре» Дарья Александрова. Если цены выросли, а прибавки нет, гражданин может через суд требовать понуждения работодателя к индексации и взыскания задолженности по зарплате с её учётом. Нормы Трудового кодекса предусматривают индексацию в связи с ростом потребительских цен. При этом Верховный суд в одном из обзоров практики разъяснял: индексация не является единственным способом повышения реального содержания зарплаты, и работодатель вправе избрать иной механизм — например, периодически повышать должностные оклады, выплачивать премии и иные дополнительные вознаграждения.

Порядок индексации при этом различается. Для бюджетных организаций он устанавливается нормативными правовыми актами, для иных работодателей — коллективным договором, соглашениями или локальными нормативными актами.

Ранее группа депутатов Госдумы предлагала изложить норму строже и ввести обязательную ежегодную индексацию зарплаты для всех — и бюджетников, и работников частных организаций. По словам авторов инициативы, действующие нормы носят рекомендательный характер и не устанавливают обязательных требований для работодателей по периодичности и размеру индексации, а в бюджетной сфере её размер часто не в полной мере соответствует уровню инфляции. Однако законопроект вернули инициаторам: авторы нарушили регламент, не получив заранее отзыва правительства, а реализация проекта потребовала бы дополнительных расходов казны.

Добиваться индексации можно несколькими способами. Жалоба в государственную инспекцию труда ведёт к проверке: при выявлении нарушения работодателя могут привлечь к административной ответственности по ст. 5.27 КоАП РФ и выдать обязательное для исполнения предписание. Возможны также иск в суд и обращение в прокуратуру, которая выносит представление об устранении нарушений. Юрист приводит примеры из практики: Восьмой кассационный суд общей юрисдикции по делу № 88-12468/2024 взыскал в пользу работника задолженность с применением индекса роста потребительских цен, а Второй кассационный суд по делу № 88-12047/2023 указал, что механизм индексации раз в четыре года существенно ухудшает положение работника. В законопроекте, отмечает Александрова, не был определён механизм реализации для частного сектора: непонятно, каким актом оформлять индексацию и как разрешать споры при отсутствии такого акта.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

день назад

В РПЦ объяснили, чем опасно прикосновение к покойнику

Не у нас

день назад

Священник РПЦ рассказа, считается ли грехом рукоблудие

вызвать дезинфекцию от тараканов

Технологии

день назад

Redmi Headphones Neo: первые полноразмерные наушники Xiaomi за 4 тыс. рублей

Интересно

19 часов назад

Беззубов раскрыл, как прошли последние минуты Соседова после падения

экстремальное вождение автомобиля в Казани

Технологии

день назад

Уведомление мелькнуло и исчезло: где в телефоне найти все пропущенные оповещения

Технологии

день назад

Премию «Глобальная энергия» за 2026 год получили три исследователя

Технологии

день назад

Смартфон перестал сам подключаться к домашнему Wi-Fi: одна настройка могла незаметно измениться
Новости Татарстана
день назад

Днем в Татарстане до +11 градусов, дождь и мокрый снег отступят

Прогноз погоды в Татарстане на 5 октября: потеп...

Новости Татарстана

4 минуты назад

Специалисты Росреестра Татарстана ответили на вопросы пожилых о недвижимости

Технологии

7 минут назад

Удаленный контакт снова появился в телефоне: откуда смартфон мог его восстановить

Не у нас

20 минут назад

РПЦ: Похороны позже, чем через три дня ничем не грозят, но есть нюанс

Не у нас

21 минуту назад

ДНК 43 тысяч россиян раскрыли, кому грозит повышенный риск болезней сердца
МегаФон: ёмкость аккумулятора не определяет вре...
Технологии
день назад

МегаФон: ёмкость аккумулятора не определяет время работы смартфона

Не у нас

22 минуты назад

Минздрав заявил о сахарном диабете у более шести млн россиян

Не у нас

24 минуты назад

Фигуристы из РФ прибыли на турнир в Казахстан с задержкой 97 минут

Не у нас

26 минут назад

Фон дер Ляйен: ЕС намерен полностью отказаться от газа из России до конца года
Земля в Татарстане как инвестиция: что будет с ...
Интересное в Казани
4 дня назад

Земля в Татарстане как инвестиция: что будет с ценами к 2036 году