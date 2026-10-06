Работник вправе требовать индексацию зарплаты через суд, напомнила юрист

Индексация заработной платы — это государственная гарантия, и работодатель, не относящийся к бюджетной сфере, не вправе лишить работников такой гарантии и уклониться от её установления. Об этом «РГ» рассказала юрист Бюро адвокатов «Де-юре» Дарья Александрова. Если цены выросли, а прибавки нет, гражданин может через суд требовать понуждения работодателя к индексации и взыскания задолженности по зарплате с её учётом. Нормы Трудового кодекса предусматривают индексацию в связи с ростом потребительских цен. При этом Верховный суд в одном из обзоров практики разъяснял: индексация не является единственным способом повышения реального содержания зарплаты, и работодатель вправе избрать иной механизм — например, периодически повышать должностные оклады, выплачивать премии и иные дополнительные вознаграждения.

Порядок индексации при этом различается. Для бюджетных организаций он устанавливается нормативными правовыми актами, для иных работодателей — коллективным договором, соглашениями или локальными нормативными актами.

Ранее группа депутатов Госдумы предлагала изложить норму строже и ввести обязательную ежегодную индексацию зарплаты для всех — и бюджетников, и работников частных организаций. По словам авторов инициативы, действующие нормы носят рекомендательный характер и не устанавливают обязательных требований для работодателей по периодичности и размеру индексации, а в бюджетной сфере её размер часто не в полной мере соответствует уровню инфляции. Однако законопроект вернули инициаторам: авторы нарушили регламент, не получив заранее отзыва правительства, а реализация проекта потребовала бы дополнительных расходов казны.

Добиваться индексации можно несколькими способами. Жалоба в государственную инспекцию труда ведёт к проверке: при выявлении нарушения работодателя могут привлечь к административной ответственности по ст. 5.27 КоАП РФ и выдать обязательное для исполнения предписание. Возможны также иск в суд и обращение в прокуратуру, которая выносит представление об устранении нарушений. Юрист приводит примеры из практики: Восьмой кассационный суд общей юрисдикции по делу № 88-12468/2024 взыскал в пользу работника задолженность с применением индекса роста потребительских цен, а Второй кассационный суд по делу № 88-12047/2023 указал, что механизм индексации раз в четыре года существенно ухудшает положение работника. В законопроекте, отмечает Александрова, не был определён механизм реализации для частного сектора: непонятно, каким актом оформлять индексацию и как разрешать споры при отсутствии такого акта.