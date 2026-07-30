Принудительное взыскание с Google в РФ превысило 56 млрд рублей

Сумма принудительно взыскиваемой задолженности с компании Google LLC в России превысила 56 млрд рублей. Об этом свидетельствуют судебные и другие материалы, с которыми ознакомился ТАСС. В задолженность входят штрафы за нарушение российского законодательства, исполнительные сборы, а также взыскания имущественного характера в пользу физических и юридических лиц.

В конце апреля общая сумма принудительного взыскания составляла почти 42 млрд рублей. Сейчас в отношении компании открыто 63 исполнительных производства, по которым взыскивается уже более 56 млрд рублей.

Первый крупный штраф в отношении Google в России был вынесен 11 декабря 2018 года. Тогда Роскомнадзор оштрафовал компанию на 500 тыс. рублей за отказ подключиться к государственной системе с перечнем запрещённых сайтов. Этот штраф был выплачен, а в настоящее время Google регулярно подвергается штрафам за нарушения российского законодательства.