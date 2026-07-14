Предприниматели Татарстана жалуются на перебои с топливом

В Казани утром 10 июля журналисты не обнаружили бензин АИ-95 на заправках IRBIS и «Лукойл» — там торговали в основном дизелем. На некоторых станциях IRBIS был АИ-92 по 75 рублей за литр, но не везде. Пропал бензин и на части АЗС ТАИФа, где, однако, цены остались на уровне прошлой недели: АИ-95 по 75,35 рубля, АИ-92 по 69,75 рубля. Зато на ТАИФе не было дизеля. Только дизельным топливом торговала АЗС Teboil — по 75,03 рубля за литр.

У заправок «Татнефти» выстроились очереди. Там был и АИ-95 по 67,07 рубля, и АИ-92 по 62,93 рубля, и дизель по 77,35 рубля — компания почти не подняла цены. На всех АЗС, где было топливо, журналисты заметили людей с канистрами, часто на машинах с номерами соседних регионов. Бензин наливали в полиэтиленовые емкости, нередко «из-под полы» — водители прятали канистры в багажнике, рискуя воспламенением паров.

Перебои отмечались в основном на оживленных магистралях из Казани. Однако рядом с пустой заправкой почти всегда находилась работающая. Например, на проспекте Победы, 11 топлива не было, а на проспекте Победы, 3А — был любой бензин. Аналогичная ситуация наблюдалась и в другой части города.

Предприниматели жалуются на дефицит. Индивидуальный предприниматель Ильназ Хасанов рассказал, что перед выходом на работу приходится искать заправку, а цены на топливо выросли, тогда как тарифы «Яндекса» не изменились. Глава фермерского хозяйства Высокогорского района Азат Ахметов сообщил, что тракторы стоят из-за дорогого дизеля — по 100 рублей за литр, и он на грани закрытия. Единственный выход он видит в том, чтобы запахивать только часть угодий.

Первый заместитель председателя ТПП РТ Артур Николаев признал, что ситуация непростая, но выразил надежду, что государство предпримет меры и «ситуация будет расшиваться». По его словам, у республики есть все необходимое, чтобы преодолеть трудности: добыча и переработка нефти, а также транзитное положение.