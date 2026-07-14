Экономика

Пошлина Трампа на нефть через Ормузский пролив грозит ростом цен

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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Инициатива Дональда Трампа ввести 20-процентную пошлину на все грузы, проходящие через Ормузский пролив, вызвала беспокойство на мировом нефтяном рынке. Об этом сообщает CNBC.

По словам президента США, сбор необходим для покрытия расходов американских военных, обеспечивающих безопасность в регионе. Трамп объявил США «Хранителем Ормузского пролива» и назвал такой подход «принципами справедливости».

Аналитики предупреждают о возможных перебоях в судоходстве и дефиците поставок. По предварительным оценкам, пошлина увеличит стоимость нефти, перевозимой через пролив, примерно на 16 долларов за баррель. При этом механизм взимания платежей пока не раскрыт.

В Citi ожидают, что введение сбора повысит вероятность военной эскалации. Сокращение трафика может привести к переполнению хранилищ, и производителям придется приостановить добычу, что вызовет потери поставок, превышающие ущерб от повреждения инфраструктуры.

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