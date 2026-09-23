Погрузка РЖД в 2026 году может упасть на 1,4%, до 1,101 млрд тонн

Аналитик компании «Эйлер» Андрей Полищук представил прогноз, согласно которому погрузка на сети РЖД по итогам 2026 года может составить 1,101 млрд тонн. Это на 1,4% меньше, чем по сравнению с прошлым годом.

Несмотря на ожидаемое сокращение погрузки в физическом выражении, грузооборот железнодорожной сети без учета порожнего пробега по итогам года может увеличиться на 0,9% и достичь 2,501 трлн тарифных тонно-километров.

Предыдущую оценку годового объема погрузки аналитик повысил. Одним из факторов поддержки показателя может стать увеличение перевозок каменного угля: в IV квартале его погрузка на сети РЖД прогнозируется на уровне 85,4 млн тонн.

Рост перевозок угля Полищук связывает с улучшением ценовой конъюнктуры, в том числе на фоне продолжающегося конфликта на Ближнем Востоке.