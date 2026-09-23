Экономика

Погрузка РЖД в 2026 году может упасть на 1,4%, до 1,101 млрд тонн

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Подписаться на Дзен.канал

Аналитик компании «Эйлер» Андрей Полищук представил прогноз, согласно которому погрузка на сети РЖД по итогам 2026 года может составить 1,101 млрд тонн. Это на 1,4% меньше, чем по сравнению с прошлым годом.

Несмотря на ожидаемое сокращение погрузки в физическом выражении, грузооборот железнодорожной сети без учета порожнего пробега по итогам года может увеличиться на 0,9% и достичь 2,501 трлн тарифных тонно-километров.

Предыдущую оценку годового объема погрузки аналитик повысил. Одним из факторов поддержки показателя может стать увеличение перевозок каменного угля: в IV квартале его погрузка на сети РЖД прогнозируется на уровне 85,4 млн тонн.

Рост перевозок угля Полищук связывает с улучшением ценовой конъюнктуры, в том числе на фоне продолжающегося конфликта на Ближнем Востоке.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

22 часа назад

Министр Силуанов раскрыл, куда отправились 15 трлн рублей из ФНБ

Интересное в Казани

час назад

Рецидив через 20 лет: ортодонт из Казани объяснила, почему после снятия брекетов зубы снова начинают разъезжаться

санэпидемстанция реутов официальный сайт

Технологии

20 часов назад

Эксперт: корпоративные ноутбуки снижают риск утечки данных

Интересное в Казани

2 дня назад

Осенний отдых у Волги: где под Казанью 3 ночи стоят как 2, а перезагрузка — как неделя отпуска

лазерная эпиляция цена

Технологии

день назад

В «Мегафоне» объяснили, почему интернет тормозит при хорошем сигнале

Не у нас

день назад

Священник Головин перечислил грехи, губящие душу

Не у нас

день назад

Священник разъяснил, могут ли вечные адские муки закончиться

Новости Татарстана

15 часов назад

Госдума: ЦИК Татарстана назвал избранных депутатов и итоги голосования

Кулинария

день назад

Квашеная капуста получается мягкой, а не хрустящей: что делают неправильно еще до появления рассола
Технологии
48 минут назад

Томский политех довел долю практики на новых ИТ-программах до 60 процентов

Томский политех в 2025 году представил три новы...

Новости Татарстана

11 минут назад

Минниханов рассказал в Китае о создании Российско-Китайского университета

Полезное

день назад

В Татарстане представили предварительные итоги голосования на выборах 2026 года

Кулинария

13 минут назад

Шампиньоны на сковороде плавают в воде вместо жарки: на каком этапе все идет не так

Кулинария

2 часа назад

Рис остался после ужина: добавляю яйцо и овощи — через 15 минут на столе новое блюдо
Днем в Татарстане потеплеет до +27 градусов
Новости Татарстана
2 часа назад

Днем в Татарстане потеплеет до +27 градусов

Технологии

2 часа назад

Meta тестировала звонки ИИ-ассистента Muse с участием операторов

Технологии

3 часа назад

Журналист перечислил встроенные приложения Windows, которые можно удалить

Технологии

4 часа назад

Стартовые продажи iPhone 18 в России уступили прошлогодним уровням
Клиенты уже живут рядом: рассказываем, где в Ка...
Интересное в Казани
6 дней назад

Клиенты уже живут рядом: рассказываем, где в Казани предприниматели ищут помещение для бизнеса