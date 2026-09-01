Погрузка на сети РЖД выросла пятый месяц подряд до 93 млн тонн

В августе 2026 года погрузка на сети ОАО «Российские железные дороги» достигла 93 млн тонн, что на 0,9% больше, чем за аналогичный месяц прошлого года. Как сообщила компания, рост показателя продолжается уже пять месяцев подряд.

Грузооборот за август увеличился на 2,4% и составил 207,5 млрд тарифных тонно-километров. С учётом пробега порожних вагонов грузооборот вырос на 0,5% — до 253,2 млрд тонно-километров.

За январь—август погрузка, по оперативным данным, снизилась на 0,6% относительно того же периода 2025 года и составила 734,1 млн тонн. При этом грузооборот за восемь месяцев вырос на 0,6%, достигнув 1 трлн 661,3 млрд тарифных тонно-километров, а с учётом порожнего пробега сократился на 0,2% — до 2 трлн 044,1 млрд тонно-километров.

В отраслевой разбивке за январь—август наибольший рост показала погрузка зерна — на 48,7%, до 20,9 млн тонн. Также увеличились объёмы каменного угля (+2,9%), цветной руды (+5,1%) и лома чёрных металлов (+0,2%), тогда как погрузка кокса сократилась на 9,2%, черных металлов — на 9,7%, нефти и нефтепродуктов — на 7,4%.