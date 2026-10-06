Пенсии работающих в Дагестане и на Чукотке различаются более чем на 22 тысячи рублей

Средняя пенсия работающих россиян в августе 2026 года составила 24 017 рублей. Такие данные приводит ТАСС, изучивший статистику.

Самый скромный средний размер пенсионного обеспечения среди работающих граждан зафиксирован в Республике Дагестан — 17 601 рубль. На противоположном полюсе оказался Чукотский автономный округ, где работающие пенсионеры получают в среднем 39 630 рублей. Таким образом, разрыв между региональными максимумом и минимумом превысил 22 тысячи рублей.

Для сравнения, средняя пенсия в целом по России, согласно последним данным, достигает 25 469 рублей. Эта сумма выше показателя для работающих пенсионеров.