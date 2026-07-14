Внешняя торговля РФ выросла за счет Азии

Россия за первые пять месяцев 2026 года нарастила экспорт и импорт по сравнению с аналогичным периодом 2025-го, сообщила Федеральная таможенная служба (ФТС). Основной вклад в расширение торговли внесло азиатское направление, прежде всего торговля с Китаем.

Профицит внешней торговли РФ в январе—мае вырос на 9,4% в годовом выражении и составил $59,1 млрд. Внешнеторговый оборот за этот период оценивается в $295,7 млрд — на 8,3% больше, чем годом ранее. Экспорт увеличился на 8,5%, до $177,4 млрд, импорт — на 8,1%, до $118,3 млрд.

Российский экспорт в европейские страны за пять месяцев сократился на 8,4% год к году — с $25,1 млрд до $23 млрд, импорт вырос на 8%, с $28 млрд до $30,3 млрд. Торговля с Азией, напротив, продолжила расти: экспорт увеличился на 14,5% год к году, до $141,5 млрд, импорт — на 8,8%, до $79,6 млрд. Общий товарооборот достиг $221,1 млрд, прибавив 12,3%.

По данным китайской таможни, товарооборот двух стран в январе—мае вырос на 22,9%, до $109,5 млрд. Российские поставки в Китай увеличились на 20,2%, до $60,4 млрд, а импорт китайских товаров — на 26,4%, до $49,2 млрд. На Китай пришлось около 43% российского экспорта в Азию и почти 62% импорта из региона.

Рост российского экспорта в январе—мае обеспечила прежде всего минеральная продукция: поставки увеличились на 4,3%, до $96,1 млрд. Экспорт продовольствия и сельскохозяйственного сырья вырос на 20,3%, до $18,4 млрд. Импорт машин, оборудования и транспортных средств вырос на 9,3%, до $57,5 млрд, химической продукции — на 6,8%, до $23,7 млрд, продовольствия — на 5,4%, до $18 млрд, текстиля, одежды и обуви — на 11,3%, до $8 млрд.