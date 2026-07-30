Экономика

Независимые АЗС попросили правительство распределить топливо равномерно

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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Российский топливный союз (РТС) обратился в правительство с просьбой принять меры для равномерного распределения топлива между заправками нефтяных компаний и независимыми АЗС. В письме отмечается, что частные АЗС практически лишены возможности приобретать топливо по биржевым ценам.

По данным РТС, купленные на бирже партии либо не отгружаются, либо поставляются с большой задержкой, а мелкооптовая продажа независимым операторам ведется по ценам в 1,5–2 раза выше биржевых индикаторов. Это вынуждает частные АЗС либо останавливать продажи, либо поднимать цены, что снижает объемы и ведет к кризису бизнеса.

Из 25 тысяч АЗС в стране около 60% принадлежат независимым операторам, однако их доля в общем объеме продаж составляет лишь 30%. РТС подчеркивает, что без госрегулирования ситуация может привести к очередям на заправках и социальной напряженности. Ранее президент Владимир Путин призвал нефтяные компании продавать топливо не только на своих АЗС, а правительство уже принимает меры, включая импорт нефтепродуктов и запрет на экспорт бензина и дизтоплива.

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