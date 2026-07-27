Экономика

Нефть Brent подешевела до $86,8 на фоне паузы в ударах США по Ирану

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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Цена нефти Brent упала на 6% — до $86,8 за баррель. Снижение произошло после того, как США 24 июля впервые за 13 дней не наносили удары по Ирану.

Стоимость американской марки WTI опустилась ниже $84 за баррель. Европейский природный газ подешевел на 7,8%, до €58,7.

По информации Axios, президент США Дональд Трамп распорядился приостановить удары через несколько часов после прибытия в Тегеран делегации из Омана. Источники издания сообщили, что Оман и Иран близки к заключению сделки по возобновлению работы Ормузского пролива.

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