Nebius Group заключил контракт с ИИ-стартапом на $1 млрд

Технологическая компания Nebius Group (бывшая Yandex N.V.) подписала соглашение с американским ИИ-стартапом Reflection на сумму $1 млрд. По условиям сделки, Nebius предоставит стартапу доступ к новейшим ИИ-чипам Nvidia, сообщает Reuters.

Это уже второй крупный контракт Reflection за последнее время. В июне стартап, основанный бывшими сотрудниками Google DeepMind, заключил аналогичную сделку со SpaceX. По данным СМИ, ежемесячные выплаты по тому договору составят около $150 млн до 2029 года.

В марте Nebius Group подписала пятилетний контракт с Meta (признана экстремистской на территории РФ и запрещена) на $27 млрд. Соглашение вступит в силу в 2027 году. Nebius начнет предоставлять выделенные мощности на $12 млрд на платформе NVIDIA Vera Rubin, а Meta обязалась приобрести дополнительные мощности на $15 млрд.

Как отмечает Reuters, ИИ-компании по всему миру активно бронируют вычислительные ресурсы, так как спрос со стороны бизнеса опережает ввод новых дата-центров. Reflection делает ставку на открытые модели, которые дешевле и проще в настройке, чем закрытые аналоги от OpenAI и Anthropic.