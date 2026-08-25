Налог для самозанятых таксистов предложили рассчитывать с вычетом комиссий

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков и депутаты фракции «Новые люди» направили министру финансов Антону Силуанову письмо с предложением учитывать комиссии сервисов заказа при определении налоговой базы по налогу на профессиональный доход (НПД) для самозанятых таксистов. Документ имеется в распоряжении ТАСС.

Сейчас НПД начисляется на полную стоимость поездки, хотя часть этой суммы удерживается службой заказа или иным посредником в качестве вознаграждения за предоставление заказов и использование платформы. Авторы инициативы считают, что для водителей легкового такси необходимо установить исключение, не меняя базовый принцип налога и не вводя общий учет расходов: налоговую базу следует определять как стоимость поездки за вычетом документально подтвержденного вознаграждения посредника.

Данные о полной стоимости поездки, удержанной комиссии и сумме к перечислению водителю сможет передавать в Федеральную налоговую службу сам сервис, если он уже участвует в информационном обмене с налоговым органом. Это позволит сохранить автоматический расчет налога и не возлагать на самозанятого обязанность вести полноценный учет расходов.

По мнению авторов запроса, реализация инициативы устранит ситуацию, при которой самозанятый водитель уплачивает налог с удержанного посредником вознаграждения, а также сделает налоговый режим более нейтральным по отношению к платформенной модели оказания услуг такси.