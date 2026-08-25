Экономика

Налог для самозанятых таксистов предложили рассчитывать с вычетом комиссий

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Подписаться на Дзен.канал

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков и депутаты фракции «Новые люди» направили министру финансов Антону Силуанову письмо с предложением учитывать комиссии сервисов заказа при определении налоговой базы по налогу на профессиональный доход (НПД) для самозанятых таксистов. Документ имеется в распоряжении ТАСС.

Сейчас НПД начисляется на полную стоимость поездки, хотя часть этой суммы удерживается службой заказа или иным посредником в качестве вознаграждения за предоставление заказов и использование платформы. Авторы инициативы считают, что для водителей легкового такси необходимо установить исключение, не меняя базовый принцип налога и не вводя общий учет расходов: налоговую базу следует определять как стоимость поездки за вычетом документально подтвержденного вознаграждения посредника.

Данные о полной стоимости поездки, удержанной комиссии и сумме к перечислению водителю сможет передавать в Федеральную налоговую службу сам сервис, если он уже участвует в информационном обмене с налоговым органом. Это позволит сохранить автоматический расчет налога и не возлагать на самозанятого обязанность вести полноценный учет расходов.

По мнению авторов запроса, реализация инициативы устранит ситуацию, при которой самозанятый водитель уплачивает налог с удержанного посредником вознаграждения, а также сделает налоговый режим более нейтральным по отношению к платформенной модели оказания услуг такси.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Кулинария

20 часов назад

Пачку творога смешиваю с картофелем: эти румяные лепешки у нас съедают еще горячими - рецепт на скорую руку

Интересное в Казани

день назад

В путешествии характер автомобиля виден без прикрас: что казанцам стоит проверить до выезда на трассу

грибок в ванной как выглядит

Не у нас

12 часов назад

Бывшая жительница Эстонии сказала, как прошел переезд в Россию

Не у нас

день назад

Перед россиянами сняли вопрос о короткой рабочей неделе осенью 2026 года

стоимость установки windows 10 на ноутбук в Москве

Не у нас

день назад

Фигуристы из Японии и Новой Зеландии сняли флаги в поддержку россиянина

Технологии

12 часов назад

Гендиректор Xiaomi показал складной смартфон MIX Ultra

Не у нас

день назад

В СМИ сняли вопрос, за что Овечкин получил 33 штрафа на 82 тыс. рублей

Кулинария

23 часа назад

Картофель натираю прямо в фарш: котлет получается больше, а внутри они остаются сочными
Технологии
20 минут назад

Эксперт объяснил реальную угрозу общественных USB-портов

Эксперт РТУ МИРЭА Игорь Котилевец рассказал RT ...

Кулинария

24 минуты назад

Колбасу для пиццы больше не покупаю: эта простая начинка дешевле и исчезает со стола первой

Интересное в Казани

день назад

130 лет российскому автомобилю: как новый кроссовер готовят к казанским зимам и дорогам

Кулинария

час назад

Котлеты перед жаркой ненадолго убираю в холодильник: на сковороде разница видна сразу

Новости Казани

2 часа назад

На «Новой волне» в Казани Николай Басков рассказал, как отметит 50-летие
Серверы Apple на чипах M5 попали на фото
Технологии
52 минуты назад

Серверы Apple на чипах M5 попали на фото

Технологии

2 часа назад

Apple представила процессоры M6 и M5 Ultra для Mac

Новости Казани

2 часа назад

В Казани опечатали бар «Пять зеленых бутылок»

Технологии

3 часа назад

ИИ-модель Congling Zhixun нацелена на поиск руд в Синьцзяне
Баланс аренды и ипотеки: где в России выгоднее ...
Новости России
5 дней назад

Баланс аренды и ипотеки: где в России выгоднее покупать, а где снимать – исследование Домклик