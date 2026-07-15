Экономика

Депутат Говырин: с 1 августа 2026 накопительные пенсии пересчитают автоматически

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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С 1 августа 2026 года накопительные пенсии россиян вырастут на 17,3%. Перерасчет проведут автоматически с учетом доходности инвестирования пенсионных накоплений за 2025 год. Об этом сообщил депутат Госдумы Алексей Говырин.

Доходность от инвестирования средств пенсионных накоплений по итогам прошлого года более чем втрое превысила инфляцию, которая составила 5,6%. Это и стало причиной существенного увеличения выплат.

Для участников программы государственного софинансирования пенсий и граждан, направивших материнский капитал на формирование накопительной пенсии, повышение составит 19,3%.

Дополнительных заявлений для перерасчета не потребуется — индексация пройдет автоматически на основании данных лицевых счетов. Увеличенные выплаты будут приходить вместе с основной пенсией.

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