Экономика

На Ставрополье проверяют мелких продавцов бензина из-за роста цен

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Антимонопольная служба Ставрополья проверяет ме...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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После жалоб жителей на подорожание топлива антимонопольная служба Ставропольского края начала проверки небольших поставщиков бензина. Как сообщили в ведомстве, обращения поступают регулярно, по каждому случаю проводится анализ.

Повышение цен заметнее всего на заправках мелких продавцов, тогда как у крупных нефтяных компаний удорожание незначительное. В ответ на ситуацию представители нефтяных компаний пообещали увеличить поставки топлива в регион в ближайшую неделю. Ожидается, что это снизит ажиотажный спрос и нормализует обстановку.

Губернатор Владимир Владимиров поручил ограничить использование служебного автотранспорта краевыми органами власти. По предварительным подсчетам, это позволит ежемесячно высвобождать для рынка около 3 тыс. тонн топлива. Оперативный штаб будет работать на постоянной основе до стабилизации ситуации.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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