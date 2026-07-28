На Петербургской бирже продали 20 т алюминия по 360,2 тыс. руб./т

28 июля на Петербургской бирже состоялась первая сделка по продаже алюминия. Объем партии составил 20 тонн металла марки А7Э, цена — 360,2 тыс. рублей за тонну с НДС.

Покупатель будет вывозить алюминий самостоятельно автотранспортом с пункта погрузки в Волгограде. Срок поставки — 40 календарных дней.

В день сделки на бирже вступила в силу обновленная спецификация для секции «Металлы и сплавы». В нее добавили позиции по алюминию марок А7 и А7Э, а также расширили географию пунктов отгрузки: для самовывоза автотранспортом доступны города в Сибири, Волгоград, Калуга и Ростов-на-Дону, для железнодорожного транспорта — станции в Сибири и на Приволжской железной дороге.

Старший управляющий директор биржи Игорь Чернышев отметил, что первая сделка — важный шаг для развития биржевого рынка цветных металлов. По его словам, производители и потребители получают прозрачный инструмент для работы с алюминием, а широкая география отгрузки обеспечивает доступ к продукции из разных регионов.