Экономика

Минвостокразвития подтвердило 105 энергопроектов на 3,3 ГВт

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Минвостокразвития верифицировало 105 проектов н...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Министерство по развитию Дальнего Востока верифицировало 105 проектов генерации суммарной мощностью около 3,3 ГВт, которые пока не включены в схему и программу развития электроэнергетических систем (СиПР). Как сообщили в пресс-службе вице-премьера Юрия Трутнева, эти проекты признаны необходимыми для экономики страны, и обеспечение их мощностями находится в приоритете властей.

Среди предлагаемых мер — повышение эффективности использования существующих энергомощностей и создание специальных экономических условий для строительства крупными потребителями собственных объектов генерации. Ранее глава Минвостокразвития Алексей Чекунков отметил, что к 2036 году в регионе планируется возвести объекты генерации общей мощностью около 13 ГВт.

Таким образом, верифицированные 105 проектов составляют часть долгосрочного плана по наращиванию энергетических мощностей на Дальнем Востоке.

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